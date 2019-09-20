سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب مواد مخدرة ومشغولات فضية.. صور

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:06 م
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب مواد مخدرة ومشغولات فضية.. صور
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة ،من ضبط راكب قادم من بانكوك حاول تهريب مواد مخدرة ومشغولات فضية، حول ساقه ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

 

وأفادت مصادر جمركية بمطار القاهرة،  بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين من بانكوك، اشتبه رجال الجمارك وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت إشراف أحمد أبو بكر  وأميرة طلبة رؤساء الأقسام، في راكب وبتفتيشه ذاتياً عثر بحوزته علي كمية من المواد المخدرة ، ومشغولات فضية حاول اخفاؤهم حول جسده .

 

وعلي الفور أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الركاب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب للنيابة المختصة.

تهريب (1)
 

 

تهريب (2)

تهريب

مواد مخدرة

مشغولات فضية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة