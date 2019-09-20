ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب مواد مخدرة ومشغولات فضية.. صور

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة ،من ضبط راكب قادم من بانكوك حاول تهريب مواد مخدرة ومشغولات فضية، حول ساقه ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات.

وأفادت مصادر جمركية بمطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين من بانكوك، اشتبه رجال الجمارك وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت إشراف أحمد أبو بكر وأميرة طلبة رؤساء الأقسام، في راكب وبتفتيشه ذاتياً عثر بحوزته علي كمية من المواد المخدرة ، ومشغولات فضية حاول اخفاؤهم حول جسده .

وعلي الفور أمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الركاب بعد العرض علي جمال عبد الفتاح محمد مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب للنيابة المختصة.