ضبط أسلحة ومخدرات وتحرير 1350 مخالفة مرورية وتنفيذ 3890 حكم بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفرالشيخ، بإشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، من ضبط 7 أسلحة نارية "4 طبنجات، و2 خرطوش، وبندقية ألية" وضبط 650 جرام حشيش و180 جرام هيروين، 650 جرام بانجو، بحوزة عاطلين بعدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ .

وتمكنت الحملة من ضبط 32 قضية تموينية متنوعة منها ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية، واستيلاء على الدعم، وعدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير الغذائية، وعدم حمل شهاده صحية، ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص.

كما تمكنت الحملة الحملة المرورية من تحرير 1350مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 12 دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 3890 حكما قضائيا متنوع ما بين حكم حبس جزئى، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.