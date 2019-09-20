صور.. وكيل "صحة الشرقية" يتفقد سير عمل قافلة العيون "عينى × عينك"

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية المجانية للعيون تحت شعار "عينى×عينك" وذلك بقرية القطاوية بمركز أبو حماد .

وتفقد وكيل الوزارة، سير العمل بالقافلة والتى تقوم بالكشف الطبى وعمل النظارات، وتحويل الحالات لإجراء عمليات جراحية إذا لزم الأمر .

ويشار إلى أن محافظة الشرقية، بذلت جهود مكثفة، فى مشروع الإبصار حق لكل مواطن، حيث تم اجراء 1652 عملية إزالة مياه بيضا وتصحيح إبصار أجريت عبر مستشفيات جامعة الزقازيق أو مديرية الصحة او بمراكز طبية خاصة، ذلك خلال 6 أشهر ماضية .

وقامت مديرية الصحة، بإجراء عدد 541 عملية مياه بيضاء بمستشفى رمد الزقازيق، وكذلك 111 عمليه مياه بيضاء بمستشفى فاقوس المركزى، هذا بخلاف عمليات تصحيح الإبصار والحول والانفصال الشبكى وعيوب القرنية، وذلك منذ مارس حتى سبتمبر 2019 .

وكيل الصحة يتفقد قافلة طبية

- القافلة الطيبة