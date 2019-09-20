صور وفيديو.. هدوء فى الإسماعيلية وانسياب مرورى بميدان الممر

الإسماعيلية - السيد فلاح

خيمت حالة من الهدوء على ميدان المرر بالإسماعيلية، وشهدت الشوارع إنسياب مرورى، فى إعلان واضح بفشل دعوات التحريض التى أطلقتها أبواق جماعة الإخوان.

وتكشف الصور من ميدان المرر بالإسماعيلية عن حالة واضحة من الانسياب المرورى.