صور.. مظاهرات فى إندونيسيا وألمانيا وتايلاند وأستراليا للحفاظ على البيئة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تظاهر المئات فى إندونيسيا وأستراليا وتايلاند وألمانيا احتجاجا على تلكؤ الحكومات فى معالجة قضية تغير المناخ، فى إطار الإضراب العالمى الذى دعت له عدة منظمات بيئية.

وذكر نشطاء بيئيون، ونقابات وجماعات مهتمة بقضية التغير المناخى، فى الأيام الماضية، أن هناك مئات المظاهرات مخطط لها فى العديد من بلدان العالم للإسراع من وتير معالجة الحكومات لقضية التغير المناخى حول العالم.

يذكرأن، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قادة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات أعظم للتصدى لتغير المناخ.



احتجاجات فى أستراليا



احتجاجات فى تايلاند



إضراب فى ألمانيا



إضرابات فى تايلاند



ألمانيا



تايلاند



تظاهرات بأستراليا



تظاهرات فى إندونيسيا



جانب من التظاهرات بإندونيسيا



جانب من المظاهرات فى أستراليا



جزر سليمان



عدد من الطلاب يشاركون فى التظاهرات فى أستراليا