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صور.. مظاهرات فى إندونيسيا وألمانيا وتايلاند وأستراليا للحفاظ على البيئة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 08:00 ص
صور.. مظاهرات فى إندونيسيا وألمانيا وتايلاند وأستراليا للحفاظ على البيئة مظاهرات عالمية للحفاظ على البيئة
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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تظاهر المئات فى إندونيسيا وأستراليا وتايلاند وألمانيا احتجاجا على تلكؤ الحكومات فى معالجة قضية تغير المناخ، فى إطار الإضراب العالمى الذى دعت له عدة منظمات بيئية. 

وذكر نشطاء بيئيون، ونقابات وجماعات مهتمة بقضية التغير المناخى، فى الأيام الماضية، أن هناك مئات المظاهرات مخطط لها فى العديد من بلدان العالم للإسراع من وتير معالجة الحكومات لقضية التغير المناخى حول العالم.

يذكرأن، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قادة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات أعظم للتصدى لتغير المناخ.

احتجاجات فى أستراليا
احتجاجات فى أستراليا

 

احتجاجات فى تايلاند
احتجاجات فى تايلاند

 

إضراب فى ألمانيا
إضراب فى ألمانيا

 

إضرابات فى تايلاند
إضرابات فى تايلاند

 

ألمانيا
ألمانيا

 

تايلاند
تايلاند

 

تظاهرات بأستراليا
تظاهرات بأستراليا

 

تظاهرات فى إندونيسيا
تظاهرات فى إندونيسيا

 

جانب من التظاهرات بإندونيسيا
جانب من التظاهرات بإندونيسيا

 

جانب من المظاهرات فى أستراليا
جانب من المظاهرات فى أستراليا

 

جزر سليمان
جزر سليمان

 

عدد من الطلاب يشاركون فى التظاهرات فى أستراليا
عدد من الطلاب يشاركون فى التظاهرات فى أستراليا

 

متظاهر يظهر صعوبة فى التنفس بسبب تغير المناخ فى إندونيسيا
متظاهر يظهر صعوبة فى التنفس بسبب تغير المناخ فى إندونيسيا

 


تغير المناخ

البيئة

مظاهرات

منظمات بيئية

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