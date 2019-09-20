صور.. مسيرات حاشدة فى عواصم مختلفة حول العالم للتصدى لمخاطر تغير المناخ

كتب وكالات

خرجت مسيرات حاشدة فى عواصم مختلفة حول العالم، ضمن مبادرة أسبوع المناخ الدولى التى دعت إليها منظمات بيئية عديدة احتجاجا على تباطؤ الحكومات فى التصدى لظاهرة تغير المناخ.

وبدأ توافد النشطاء المدافعون عن البيئة على شوارع العواصم العالمية لدعم أول قمة شبابية بشأن المناخ، وذلك قبل يومين من انعقاد قمة الأمم المتحدة لمناقشة هذه الظاهرة فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ اليوم الجمعة أسبوع المناخ الدولى الذى سيستمر من 20 إلى 27 سبتمبر، وقد استهل المشاركون فى هذه المبادرة الأسبوع بإضراب عام ومسيرات حاشدة تجمع خلالها مئات الآلاف من الطلاب فى آسيا والمحيط الهادىء لإطلاق مظاهرات عالمية يفترض أن تشكل أكبر تعبئة تنظم للدعوة إلى التحرك لمواجهة الكوارث المناخية.

من سيدنى إلى سيول مرورا بمانيلا وبومباي، لبى تلاميذ بشكل جماعى دعوة الشابة السويدية جريتا ثونبرج لمقاطعة قاعات الدراسة على مدى يوم فى تحرك رمزى جدا أطلق عليه اسم "إضراب مدرسى من أجل المناخ".

وتجمع أكثر من 300 ألف تلميذ مع أهاليهم وأشخاص آخرون فى عدة مدن أسترالية، أى أكثر من ضعفى العدد الذى سجل فى مارس خلال تجمعات مماثلة فيما من المرتقب تنظيم أكثر من خمسة آلاف فعالية الجمعة فى مختلف أنحاء العالم.



احتجاجات-الهند



احتجاجات-جاكرتا



احتجاجات-نيويورك



مسيرات-لاهور



مسيرة-بولندا



مظاهرات برلين



مظاهرات-المانيا



مظاهرات-جاكرتا



مظاهرات-كراتشى



مظاهرات-لاهور