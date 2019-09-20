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صور.. شوارع الهانوفيل تُكذب الإخوان.. هدوء بالعجمى ولا صحة لشائعة المظاهرات

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:19 م
صور.. شوارع الهانوفيل تُكذب الإخوان.. هدوء بالعجمى ولا صحة لشائعة المظاهرات الهانوفيل
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت منطقة الهانوفيل بالعجمى غرب الإسكندرية، هدوء مساء اليوم، ولا صحة للشائعات التى يتداولها البعض على صفحات التواصل الاجتماعى، حيث شهدت شوارع الهانوفيل بالعجمى حركة مرورية طبيعية، ولم تظهر أى تجمعات بالشوارع.

 جدير بالذكر أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتى تُبث من تركيا، بالإضافة إلى قناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب، قد بثت فيديوهات قديمة وزعمت نزول المصريين الشوارع للتظاهر ضد الأوضاع الحالية فيما سادت أجواء من الهدوء فى القاهرة والمحافظات، باستثناء إحتفالات مشجعى الأهلى بفوزه على الزمالك 3-2 فى كأس السوبر.

 

الهانوفيل بالاسكندرية (1)
الهانوفيل بالاسكندرية 

 

الهانوفيل بالاسكندرية (2)
الهانوفيل بالإسكندرية 

 

الهانوفيل بالاسكندرية (3)
الهانوفيل بالإسكندرية 

 

الهانوفيل بالاسكندرية (4)
الهانوفيل بالإسكندرية 

 

شوارع الهانوفيل تُكذب الإخوان
شوارع الهانوفيل تُكذب الإخوان

الاسكندرية

الهانوفيل

العجمى

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