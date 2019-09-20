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صور.. سقوط 58 تاجر مخدرات بحوزتهم 100 كيلو حشيش وبانجو فى حملات موسعة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:31 م
صور.. سقوط 58 تاجر مخدرات بحوزتهم 100 كيلو حشيش وبانجو فى حملات موسعة مضبوطات
كتب محمود عبد الراضى

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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملات ضخمة لملاحقة أباطرة الكيف في كافة ربوع البلاد.

ونجحت الجهود الأمنية فى ضبط 58 من العناصر الإجرامية لإتجارهم فى المواد المخدرة، وعثر بحوزتهم على "60 كيلو جرام لمخدر البانجو، و40,770 كيلو جرام لمخدر الحشيش و1,680 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و1,600 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، و10002 قرص مخدر و 6 قطع أسلحة نارية".

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة.

أحد المتهمين
أحد المتهمين

 

المضبوطات
المضبوطات

 

بانجو
بانجو

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 

حشيش
حشيش

 

متهم
متهم

 


مخدرات

حشيش

استروكس

هيروين

اقراص مخدرة

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