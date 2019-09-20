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صور.. رئيس وزراء كندا يطلق حملته الانتخابية استعدادا لانتخابات البرلمان

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:00 ص
صور.. رئيس وزراء كندا يطلق حملته الانتخابية استعدادا لانتخابات البرلمان ترودو أثناء إلقاء خطابه الانتخابى الأول
وكالات

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أطلق رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، حملته الانتخابية، وذلك استعدادا للانتخابات المقررة فى شهر أكتوبر المقبل.

كان رئيس الوزراء الكندى قد أعلن حل البرلمان الأسبوع الماضى، وذلك ذلك بعد موافقة الحاكمة العامة لكندا، جولى باييت.

ويسعى ترودو، المنتمى إلى الحزب الليبرالى الحاكم إلى الفوز بولاية ثانية مدتها أربع سنوات، مستندا إلى ما تحقق فى الولاية الأولى من تقدم حققه الحزب على صعيد مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وترسيخ العلاقات مع السكان الأصليين.

ترودو
ترودو

ترودو-أثناء-إلقاء-خطابه-الانتخابى-الأول
ترودو-أثناء-إلقاء-خطابه-الانتخابى-الأول

ترودو-بين-المؤيدين
ترودو-بين-المؤيدين

ترودو-فى-بداية-حملته-الانتخابية
ترودو-فى-بداية-حملته-الانتخابية

ترودو-يتلقى-استقبالا-حافلا-من-مؤيديه
ترودو-يتلقى-استقبالا-حافلا-من-مؤيديه

ترودو-يصافح-أحد-مؤيديه
ترودو-يصافح-أحد-مؤيديه

ترودو-يلقى-كلمة
ترودو-يلقى-كلمة

جاستن-ترودو
جاستن-ترودو

جاستن-ترودو-بين-مؤيديه
جاستن-ترودو-بين-مؤيديه

جانب-من-خطاب-ترودو
جانب-من-خطاب-ترودو

رئيس-الوزراء-الكندى
رئيس-الوزراء-الكندى

رئيس-الوزراء-الكندى-فى-طريقه-إلى-حملته-الانتخابية
رئيس-الوزراء-الكندى-فى-طريقه-إلى-حملته-الانتخابية

رئيس-الوزراء-يلقى-خطابا
رئيس-الوزراء-يلقى-خطابا

رئيس-وزراء-كندا-جاستن-ترودو
رئيس-وزراء-كندا-جاستن-ترودو

رئيس-وزراء-كندا-فى-حوار-مع-مؤيده
رئيس-وزراء-كندا-فى-حوار-مع-مؤيده

قوات-الأمن-الكندية
قوات-الأمن-الكندية

مواطنون-يلتقطون-الصور-لترودو-فى-بداية-حملته-الانتخابية
مواطنون-يلتقطون-الصور-لترودو-فى-بداية-حملته-الانتخابية

مؤيد-لترودو-يرفع-لافتة-تأييد
مؤيد-لترودو-يرفع-لافتة-تأييد

 


جاستن ترودو

كندا

الانتخابات البرلمانية الكندية

ترودو

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