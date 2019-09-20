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صور.. رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة من أبناء العاملين بالوحدة المحلية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:15 م
صور.. رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة من أبناء العاملين بالوحدة المحلية رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة
الفيوم - رباب الجالى

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كرم المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال رئيس مركز ومدينة اطسا، أوائل الثانوية العامة والشهادة الاعدادية من أبناء العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا والوحدات المحلية والبالغ عددهم 15 طالبا وطالبة، فى الحفل الذى نظمته العلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وهدايا لكافة الطلبة الأوائل تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

وأعرب رئيس مركز ومدينة إطسا عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه رئاسة مركز ومدينة إطسا كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن التكريم يأتى فى المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق.

كما طالب رئيس مركز ومدينة اطسا أبنائه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم حيث أن مصر تعتمد على عقول ابنائها المتفوقين فى كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

شهد الاحتفال الاستاذ عبدالتواب نصر عبدالتواب نائب رئيس المركز لشئون القرى والاستاذ محسن عبدالباقى سكرتير عام مركز ومدينة اطسا والدكتور حمدى محمد عبده مدير الادارة التعليمية باطسا والاستاذ محمد القللى نقيب المعلمين باطسا وأسرالمتفوقين وعدد من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، وفى نهاية الإحتفال قدم رئيس مركز ومدينة اطسا خالص الشكر والتقدير لمدير الادارة التعليمية ونقيب المعلمين واولياء الامور، وجميع العاملين بقطاع التعليم بمركز اطسا، على جهودهم المبذولة فى النهوض بالعملية التعليمية، لتحقيق جودة التعليم لأبنائنا فى المركز.

رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة (6)
رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة 

 

رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة (7)
رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة 

 

رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة (8)
رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة 

 

رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة (1)
رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة 

 

رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة (2)
رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة 

 

رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة (3)
رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة 

 

رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة (4)
رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة

 

رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة (5)
رئيس مركز إطسا يكرم أوائل الشهادات العامة 

 


اطسا

الفيوم

تكريم الاوائل

اخبار الفيوم

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