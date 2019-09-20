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صور.. رئيس مدينة الطود يكرم أوائل الثانوية العامة لحث الطلاب على التفوق بالعام الجديد

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:29 ص
صور.. رئيس مدينة الطود يكرم أوائل الثانوية العامة لحث الطلاب على التفوق بالعام الجديد رئيس مدينة الطود يكرم المتفوقين من أوائل طلبة الثانوية العامة
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد العميد محمد إبراهيم عياد، رئيس مدينة الطود بالأقصر، احتفالية بقاعة مجلس المدينة لتكريم أوائل طلبة الثانوية العامة بالمدينة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المدينة، وعلى سيد صادق سكرتير عام المدينة، وعوض الله مدير إدارة الطود التعليمية، ومحمد عطا رئيس مجلس الأمناء بالإدارة، وقيادات المجتمع المدنى والشعبين وأولياء أمور الطلاب والطالبات.

 

وتم افتتاح الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة بعض من آيات الذكر الحكيم القرآن الكريم، وكلمة العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مدينة الطود، والذى قدم خلالها التهنئة إلى الطلاب والطالبات لتفوقهم فى الحصول على أعلى الدرجات وعن تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم طوال الأعوام الدراسية، وحث الطلاب بالعام الدراسى الجديد ضرورة التفوق خلال الفترة المقبلة، ثم كلمة لمدير إدارة الطود التعليمية والذى أبدى عن فرحته للطلاب ووصول مركز الطود وإدارة الطود التعليمية بالصورة المشرفة، وشملت الاحتفالية بتقديم فقرات ومعلومات ثقافية ولقاء بين الطالب وولى أمره وفقرة نصائح طلابية، وتكريم للمرحوم فتحى محمد سيد رئيس مجلس الأمناء والأباء والمعلمين عام 2011 لمدرسة التحرير الثانوى وعضو لمجلس الأمناء لأربعة أعوام متتالية تكريماً لتفانيه للعمل التطوعي، وتسلمها شقيقه حسين محمد سيد، وتم تكريم الرائد العام المثالى على مستوى الجمهوريه لعام 2019 إيهاب حسن أحمد مدير مدرسة الشهيد حسين سلامة الثانوى العام بالمريس.

 

واختتمت الاحتفالية بتقديم التكريمات إلى الطلبة المتفوقين من أوائل الثانوية العامة، وذلك تقديراً لما بذلوه من جهد ومثابرة للحصول على أعلى الدرجات، وكلمه شكر لرئيس مجلس الأمناء إلى العميد محمد إبراهيم عياد رئيس مركز ومدينة والحضور وأولياء الأمور والطلبة وتهنئتهم بالتفوق والتوفيق فى المرحلة الجامعية.

 

تقديم شهادات تقدير لأوائل الثانوية العامة بالاقصر
تقديم شهادات تقدير لأوائل الثانوية العامة بالاقصر

 

تكريم احدي الطالبات المتفوقات خلال الاحتفالية
تكريم احدي الطالبات المتفوقات خلال الاحتفالية

 

رئيس مدينة الطود يكرم المتفوقين من أوائل طلبة الثانوية العامة
رئيس مدينة الطود يكرم المتفوقين من أوائل طلبة الثانوية العامة

 

صورة تذكارية لرئيس المدينة مع الطلاب المتفوقين
صورة تذكارية لرئيس المدينة مع الطلاب المتفوقين

 

قيادات الطود يكرمون الطلبة المتفوقين خلال الحفل
قيادات الطود يكرمون الطلبة المتفوقين خلال الحفل

 


تكريم اوائل الثانوية العامة

العام الدراسى الجديد

حفل تكريم الطلبة المتفوقين

تكريم المتفوقين بالاقصر

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