صور.. حملات نظافة بقرى ومدن كفر الشيخ وتلوين شوارعها ووضع الأعلام على أعمدة الكهرباء

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ حملات نظافة وتجميل، وتلوين أعمدة الانارة وجوانب الكبارى بألوان العلم المصري، إضافة لوضع العلم أعلى أعمدة الإنارة خاصة بروافد الطريق الدولى الساحلي،كما شهدت المدن تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ.

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه تفقد أعمال النظافة والتجميل بحى شرق كفر الشيخ وطريق الرافد الدولى كفر الشيخ – بلطيم، موجهاً بإزالة جميع الإعلانات المعلقة على أعمدة الإنارة بالمدينة، والتخلص من جميع الإعلانات العشوائية القديمة والفارغة أثناء أعمال التجميل مشدداً بتنفيذ تكليفات محافظ كفر الشيخ.

وأضاف مبروك، يتم تجميل طريق الرافد الدولى "كفر الشيخ بلطيم" بدهان أعمدة الإنارة بعلم مصر ورفع كفاءة النظافة على طول الطريق حتى نهاية حدود مركز كفر الشيخ وبداية حدود مركز الرياض، حيث تم الانتهاء تقريبا من أعمال الدهانات بكوبرى القنطرة العلوى على طريق الرافد وتستمر الأعمال بالطريق حتى نهاية حدود مركز كفر الشيخ.

وأكد طلعت عبد القادر، رئيس مركز ومدينة الحامول، أنه تابع سير العمل بمنظومة النظافة ،ورفع صناديق القمامة والنظافة حولها وكنس الشوارع ورفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها وقص وتقليم الاشجار بالشوارع والمتنزهات والميادين،لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة، وبقرية كوم الحجر ،وبقية الكفر الشرقي.

وقال راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه،إنه تابع أعمال النظافة العامة بقرية ابودراز،برفع القمامة من أماكن التجميع ،ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها،ومسح الطريق العام والنظافة حول المدرسة الاعدادية بالزوامل وكذلك الوحدة الصحية بقرية ابودراز ،وإزالة ناتج التطهير أمام المسجد الكبير بالقرية وتطهير وتسليك خط خفض المنسوب بشارع الجمعية الزراعية.



حملات نظافة بمدن وقرى المحافظة



تلوين الشوارع



تلوين الشوارع ووضع العلم اعلى الاعمدة



تلوين الشوارع ووضع العلم اعلى الاعمدة (



وضع العلم اعلى الاعمدة



تلوين الشوارع ووضع العلم اعلى الاعمدة