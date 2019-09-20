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صور.. تنفيذ مبادرة "مدرسة نظيفة" لتجميل وتنظيف المدارس الأسبوع المقبل بإسنا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:10 م
صور.. تنفيذ مبادرة "مدرسة نظيفة" لتجميل وتنظيف المدارس الأسبوع المقبل بإسنا اجتماع لوضع خطط مبادرة مدرسة نظيفة لتجميل وتنظيف المدارس
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا جنوبى الأقصر، إجتماع تنسيقى بشأن بحث آليات تنفيذ مبادرة "مدرسة نظيفة" التى أطلقها خلال الايام الماضية، بحضور عبد الرحيم طايع سكرتير عام المدينة، والمهندسة صباح منصور نائب رئيس المدينة، وفتحى أبو الوفا مدير الإدارة التعليمية، وحامد طلب مدير إدارة الشباب والرياضة، ومحمود الضوى مدير إدارة التضامن الإجتماعي، وفاطمة الضوى منسق وحدة حماية الطفل بالمركز، ورؤساء القرى وممثلى المؤسسات الخيرية بالمدينة.

 

وأكد محمد سليمان – خلال الإجتماع - على أن المبادرة ستبدأ فاعلياتها أول الأسبوع المقبل لجعل مدارس إسنا نظيفة وجميلة والوصول بالعملية التعليمية وبالطفل الإسناوى إلى التميز، مشددا على رؤساء القرى وشرطة المرافق والإشغالات وقسم الزراعة والتجميل بإزالة أية إشغالات محيطة بالمدارس، وقص وتهذيب الأشجار المرتفعة داخل وخارج المدارس التى تمثل خطورة على التلاميذ بجميع المدارس داخل المدينة والقرى.

 

وتناول الاجتماع بحث وإعداد طرق التنفيذ لمبادرة "مدرسة نظيفة"، والتى أطلقها رئيس المدينة لنظافة وصيانة المدارس بمركز ومدينة إسنا، بهدف التغلب على نقص العمالة بالمدارس من خلال بروتوكول التعاون بين مركز ومدينة اسنا والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة ومنظمات المجتمع المدنى ورؤساء القرى، وذلك من أجل التعاون على إقامة هذه المبادرة.

 

وتم خلال الإجتماع أيضاً عرض كافة المدارس المستهدفة والتى تحتاج إلى نظافة ولا يوجد بها عمال وأيضا حصر بالجمعيات الأهلية النشطة والمراكز الشبابية التى توجد بدائرة المدارس المستهدفة، كما عرضت كل جهة إمكانياتها ومهامها وطرق المشاركة فى المبادرة من تشجير ونظافة ودهانات وعمل الصيانات البسيطة، ووجه رئيس المدينة بتقسيم المدارس والجمعيات الاهلية النشطة والمركز الشباب كلاً فى إطار قريته، وأيضا عمل بروتوكول تعاون بين إدارة التربية والتعليم وإدارة الشباب والرياضة لتخصيص يوم رياضى للمدارس التى لا يوجد بها فناء داخل المدرسة على أن يكون بأقرب مركز شباب للمدارس.

 

 

اجتماع لوضع خطط مبادرة مدرسة نظيفة لتجميل وتنظيف المدارس
اجتماع لوضع خطط مبادرة مدرسة نظيفة لتجميل وتنظيف المدارس

 

رئيس مدينة إسنا يعلن تنفيذ المبادرة لخدمة المدارس الأسبوع المقبل
رئيس مدينة إسنا يعلن تنفيذ المبادرة لخدمة المدارس الأسبوع المقبل

 

قيادات الاقصر يقدمون حصر كامل بالمدارس لتنفيذ مبادرة مدرسة نظيفة
قيادات الاقصر يقدمون حصر كامل بالمدارس لتنفيذ مبادرة مدرسة نظيفة

مبادرة مدرسة نظيفة بالاقصر

مدينة اسنا

تجميل مدارس الاقصر

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