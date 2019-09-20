صور.. انطلاق مهرجان الخيول بقصر الباسل فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

شهدت قرية نجع لملوم التابعة لقرية قصر الباسل بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، انطلاق مهرجان الخيول، بمشاركة أبناء القرية وقرى ومدن المحافظة وعدد من أصحاب الخيول بمحافظة بنى سويف.

وقال أيمن معمر القذافى، أحد منظمى المهرجان، إن المهرجان يقام بمزرعة العمدة معمر الباسل ويشارك فيه 40 من الخيول العربية والإنجليزية مقسمين على مجموعات تشمل 8مجموعات وكل مجموعة تضم 5 خيول ويتم السباق بينهم والتصفية على مجموعتين تضمن 8 خيول ويتم اختيار 5 خيول فى النهاية للفوز بـ 5 مراكز ويتم منح الفائزين مستلزمات الخيول وشهادة تقدير وميادليات فضية.

ولفت أيمن معمر، إلى أن قريتهم تشتهر بتربية الخيول وجميعهم يهتمون بإقتناء الخيول العربية لمسابقات الجمال والخيول الإنجليزية لمسابقات السرعة مشيرا إلى أن أسعار الخيول العربية هى الأغلى وتتوقف على شهادة نسب الخيل ويمكن أن يصل سعره إلى 3 ملايين جنيه.



المشاركين بالمهرجان



مهرجان الخيول



الخيول المشاركة بالمهرجان

أحد المشاركين



انطلاق مهرجان الخيول بالفيوم



أحد المشاركين



سباق الخيول بالفيوم