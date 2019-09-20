صور.. الووشو الصينية دورة مجانية لتعليم الفنون القتالية بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

بدأت اليوم أولى فاعليات دورة رياضة " الووشو " المجانية و التي ينظمها قطاع شئون التعليم و الطلاب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون القطاع ، بالتعاون مع مركز كونفشيوس بالجامعة.

و شهدت الصالة الرياضية بالمدينة الجامعية إقبال طلابي ملحوظ خلال اليوم الأول للدورة الرياضية المجانية التى تستمر لمدة شهرين متتاليين ، و تعد رياضة الووشو أحد أنواع الرياضات الصينية القتالية المنبثقة من رياضة الكونغفو .

والمصطلح ووشو هو لفظ صيني يعني "الفنون القتالية" ،وفي العصور الحديثة، أصبحت الووشو رياضة عالمية من خلال الاتحاد الدولي للووشو (IWUF) الذي يقيم بطولات العالم للووشو كل عامين، وأقيمت أول بطولات العالم سنة 1991 في بكين.

و أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة ، أن جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ،تحرص على توفير كافة الأنشطة لأبنائها الطلاب و كذلك التعرف على ثقافات مختلف الشعوب ، بما يجعل الحياة الجامعية منفذ للشباب لخوض و معايشة مختلف التجارب الحياتية.

و أوضحت الدكتورة إسراء عبد السيد، مديرة مركز كونفشيوس، أن دور مركز كونفشيوس لا يقتصر على تدريس اللغة الصينية ، بل يعد نافذة للتعرف على الثقافة الصينية من كافة النواحي ، و أشادت بدعم إدارة الجامعة و تذليل كافة المعوقات من أجل تحقيق مصلحة الطلاب في المقام الأول.

و من المقرر أن تواصل الدورة الرياضية فاعليتها يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الثانية ظهرا و حتى الخامسة مساءا ، ويقوم على التدريب أحد أساتذة مركز كونفشيوس المتخصصين في تلك الرياضة.