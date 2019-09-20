سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. المكسيك تحيى الذكرى الثانية لسقوط أكثر من 200 قتيل بسبب زلزال 2017

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:00 م
صور.. المكسيك تحيى الذكرى الثانية لسقوط أكثر من 200 قتيل بسبب زلزال 2017 وقفة بالورود
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مكسيكو سيتى، اليوم الجمعة وقفة لشعرات المواطنين، لإحياء ذكرى سقوط أكثر من 200 قتيلا بسبب زلزال ضرب المكسيك عام 2017.

وتسبب الزلزال فى انهيار عشرات المبانى فى العاصمة مكسيكو سيتى، وقال الرئيس إنريكى بنو نيتو إن أكثر من 20 طفلا ماتوا وفقد 30 آخرون بعد انهيار مدرسة، وسببت قوة الزلزال، التى بلغت 7.1، أضرارا كبيرة فى الولايات المجاورة.

إحياء ذكرى زلزال المكسيك (2)
إحياء ذكرى زلزال المكسيك

 

إحياء ذكرى زلزال المكسيك
إحياء ذكرى زلزال المكسيك

 

أهالى الضحايا
أهالى الضحايا

 

تنكيس الأعلام
تنكيس الأعلام

 

حزن على الضحايا
حزن على الضحايا

 

حزن وبكاء
حزن وبكاء

 

صور لضحايا الحادث
صور لضحايا الحادث

 

وقفة بالورود
وقفة بالورود

 


المكسيك

وقفة بالورود

مكسيكو سيتى

زلزال 2017

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة