صور.. المكسيك تحيى الذكرى الثانية لسقوط أكثر من 200 قتيل بسبب زلزال 2017

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت مكسيكو سيتى، اليوم الجمعة وقفة لشعرات المواطنين، لإحياء ذكرى سقوط أكثر من 200 قتيلا بسبب زلزال ضرب المكسيك عام 2017.

وتسبب الزلزال فى انهيار عشرات المبانى فى العاصمة مكسيكو سيتى، وقال الرئيس إنريكى بنو نيتو إن أكثر من 20 طفلا ماتوا وفقد 30 آخرون بعد انهيار مدرسة، وسببت قوة الزلزال، التى بلغت 7.1، أضرارا كبيرة فى الولايات المجاورة.



إحياء ذكرى زلزال المكسيك



إحياء ذكرى زلزال المكسيك



أهالى الضحايا



تنكيس الأعلام



حزن على الضحايا



حزن وبكاء



صور لضحايا الحادث