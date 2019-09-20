صور.. "الصرف الصحى" تجرى إختبارات لتصريف مياه الأمطار بأحياء الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أجرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عدة نماذج محاكاة بعدد من أحياء الإسكندرية، لاختبار قدرة الشنايش على استيعاب الكميات الغزيره من الأمطار وذلك فى إطار الاستعداد لموسم الشتاء القادم، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.

وأشار بيان صادر من الشركة إلى أنه تم تنفيذ تجارب المحاكاة في أنفاق حي المنتزة أول، و ايضا تجربة المصبات البحريه إنفاق 45 و سيدي بشر و محمد نجيب.

و كذلك تم إجراء التجربة بنطاق حى المنتزه ثان لاختبار منشآت الشركة لمعرفة كيفيفية استيعابها لمياه الأمطار ومعالجة أي نقط ضعيفة إن وجدت، وقد تمت المحاكاه اسفل كوبري المندرة وامام كازينو الوردة بالعصافرة.

كما قامت شركه الشرف الصحي بالإسكندريه بتنفيذ المحاكاه بنطاق حي شرق الإسكندرية، للاطمئنان علي حاله الشنايش والمصبات استعدادا لموسم الشتاء القادم بحضور اللواء وحيد رضوان رئيس حي شرق.

و فى حى شرق تم تنفيذ المحاكاه في كباري و أنفاق حي شرق بالإسكندرية و هي ( كوبري سيدي جابر _ كوبري كليوباترا _ كوبري فورد ) بالإضافة إلي اختبار المصبات علي الكورنيش.

وفى حى وسط تم اجراء نموذج محاكاة بكوبري المنشا وكوبرى الإبراهيمية بالإضافة إلي نفق قناة السويس بحضور العميد فادى وديع رئيس حى وسط و تم إختبار جاهزية كافة شنايش الأمطار وطلمبات محطات الرفع لاستقبال الامطار.

و تم ضخ كميات كبيرة من المياه أسفل كلا من هذه الكباري والانفاق ،لاختبار قوة تصريف شنايش الامطار ومعدلات التصريف أسفل كوبري منشا ونفق الإبراهيمية، وكذا اختبار أماكن تصريف المياه التي يتم سحبها عن طريق طلمبات الرفع أسفل نفق عبد المنعم رياض.



















