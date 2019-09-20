صور.. الأسايطة يتوقعون فوز الأهلى 2 صفر.. ومشجعون: نتمنى خروج المباراة بشكل جيد

أسيوط – هيثم البدرى وضحا صالح

توقع عدد كبير من المشجعين ، والجماهير فى محافظة أسيوط فوز النادى الأهلى فى الماتش الذى يجمعه مع فريق الزمالك فى كأس السوبر اليوم، ويقام فى السابعة مساء على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

بينما أكد عدد كبير من مشجعى فريق الزمالك أن اللقاء سيحسمه الفريق الأبيض كما حسم الفوز فى كأس مصر بفوزه على بيراميدز.

وتوقع عبد الكريم مصطفى حسن فوز فريق النادى الأهلى تحت قيادة المدرب السويسرى فايلر بهدفين دون رد، متمنيا التوفيق لمحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر فى الدفاع عن مرماه.

وتوقع محمد أبوعين أحد جماهير فريق الزمالك فوز الفريق بهدف دون رد، موضحا أن الذى سيحرز الهدف سيكون شيكابالا وأن الهجوم فى وجود أشرف بن شرقي وشيكابالا ويوسف أوباما سيشكلان ثلاثي هجوم قوى على فريق النادى الأهلى.

وتوقع عثمان صلاح فوز النادى الأهلى بهدف لفريق النادى الأهلى لرمضان صبحى، وسيكون الهدف فى الشوط الثانى ،وبعدها سيعود الأهلى للدفاع ،ويحرم النادى الزمالك من التسجيل والعودة للمباراة مرة أخرى.







