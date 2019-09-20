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صعود أسهم أوروبا مع ارتفاع شركات التجزئة والقطاعات الدفاعية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:06 م
صعود أسهم أوروبا مع ارتفاع شركات التجزئة والقطاعات الدفاعية بورصة - أرشيفية
رويترز

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فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الجمعة، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالى، فيما يسجل قطاع التجزئة أداء يفوق أداء سائر السوق ويشترى المستثمرون الأسهم الدفاعية.
 
وقفز مؤشر قطاع التجزئة الأوروبى 0.8 % ليتصدر المؤشرات الفرعية للقطاعات الرئيسية، مدفوعا بصعود سهم كازينو 2.7 % بعد أن قالت شركة البيع بالتجزئة الفرنسية المثقلة بالديون إنها تجرى محادثات لبيع سلسلة متاجر ليدر برايس التابعة لها إلى منافستها الألمانية ألدي.
 
وحققت قطاعات الرعاية الصحية والمرافق والعقارات والأغذية والمشروبات، التى تُعتبر فى المعتاد قطاعات دفاعية، بعض المكاسب الكبيرة.
 
وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.1 % مع تسجيل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى أداء دون بقية مؤشرات السوق.
 
وتراجع أداء المؤشر فايننشال تايمز عن أداء المؤشرات المناظرة فى المنطقة بعد أن تضررت شركات التصدير البريطانية من ارتفاع للجنيه الاسترلينى عقب أن أنعش رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر آمالا بأن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبى باتفاق.
 

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