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صحتك من أكلتك.. نصائح لنظام غذائى يحميك من السكتة الدماغية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:00 ص
صحتك من أكلتك.. نصائح لنظام غذائى يحميك من السكتة الدماغية السكتة الدماغية - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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السكتة الدماغية من أكثر الحالات الطبية الطارئة التى قد تسبب الوفاة، إذا لم يتم إسعافها، وتحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف أو يقل تدفق الدم للمخ، وفى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح لنظام غذائى يحميك من السكتة الدماغية، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

وما تأكله كل يوم يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا ليس فقط في التحكم في الوزن، ولكن أيضًا في حمايتك من السكتة الدماغية، حيث يمكن لخيارات الطعام الصحى أن تقلل من خطر تراكم الكوليسترول في الشرايين، وهذا الانسداد سبب رئيسي للسكتة الدماغية.

نظام غذائى صحى يحميك من السكتة الدماغية
 

زيادة كمية الفواكه والخضروات في نظامك الغذائي
 

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه يقلل تناولك للكوليسترول الضار والدهون "السيئة" والصوديوم  وهذا يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

 تجنب الأطعمة عالية الكوليسترول
 

 مثل اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والزبدة، وابتعد عن الزيوت والصلصات الثقيلة و اختر اللحوم البيضاء مثل الدجاج بدون جلد بدلاً من اللحوم الحمراء.

تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3
 

الأوميجا 3 هى الدهون الصحية التي ترفع مستوى الكوليسترول "الجيد"، يمكنك العثور عليها في الأسماك ، وبذور الكتان ، كما تخفض الأوميجا 3 أيضاً نسبة الكوليسترول السئ،  مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

خفض كمية الملح فى طعامك
 

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، يجب ألا يزيد معدل الملح فى طعامك يومياً عن 1500 ملج، وحاول استبدال الملح بالأعشاب في طبخك لتعزيز النكهة الطبيعية للطعام دون زيادة ضغط الدم، الأمر الذى قد يصيبك بالسكتة الدماغية.


السكتة الدماغية

الوقاية من السكتة الدماغية

علاج السكتة الدماغية

النوبة الدماغية

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