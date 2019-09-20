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صحة الشرقية تشن حملة على مطاحن أبو حماد للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:43 م
صحة الشرقية تشن حملة على مطاحن أبو حماد للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية جانب من الحملة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قاد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة على مطاحن مركز ومدينة أبو حماد يرافقه وكيل المديرية، إدارة مراقبة الأغذية، والمكتب الفنى بالمديرية، للاطمئنان على اتباع كافة الاشتراطات الصحية حفاظا على صحة المواطنين.

تم المرور على مطحنين، وتبين فى أحد المطاحن وضع الدقيق على الأرض بدون قواعد خشبية، ووجه وكيل الوزارة بوضعها على الفور على القواعد الخشبية، وتم ذلك أثناء المرور، كما شدد وكيل الوزارة على ارتداء العاملين للواقيات الشخصية من "القفزات ، وسدادات الأذن ، والجونتي".

ووجه وكيل الوزارة بسحب العينات اللازمة من هذه المطاحن وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما قدم وكيل الوزارة الشكر للعاملين بالمطحن الثانى على المظهر اللائق واتباع المعايير و نظافة العنابر وخطوط الإنتاج.

كما قام وكيل الوزارة  بالمرور المفاجئ على مستشفى القرين المركزى لمتابعة انتظام سير العمل ، والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفي، وتبين تواجد مدير المستشفى وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، ووجه وكيل الوزارة بتغيير بعض الأسرة بقسم الاستقبال والطوارئ ورفع كفاءة القسم، كما تم تلاقى بعض السلبيات بقسم العناية المركزة ، ووجه بسرعة تشغيل الأجهزة الحديثة بقسم التعقيم، ووجه أيضا بإنشاء غرفه خاصة لوضع النفايات العادية بها فى نهاية السور الأمامى للمستشفى.

 

 

 

 

 

 

 


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