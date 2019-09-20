صحة الشرقية: تجريع 950 ألف مواطن بحملة البلهارسيا بديرب نجم

الشرقية - حمدى عبد العظيم

نجحت الفرق الطبية بالحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا بالمحافظة اليوم فى تجريع 22582 مواطن بالقرى المستهدفة بالمحافظة ليصل بذلك إجمالي من تم تجريعهم 950465 مواطن خلال 20 يوم.

وبلغ عدد أقراص العلاج المستخدمة أكثر من 2 مليون قرص بإجمالي 2701700 قرص حتي الآن وذلك من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبو زيد مدير عام المتوطنة بالمديرية، وكذلك تستمر مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقرى المختلفة بالمحافظة بالتزامن مع إعطاء الجرعة للمواطنين .

كما تم اليوم الإنتهاء من القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية صافور التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم ، والتي استمرت يومين منذ أمس الخميس ، واشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة ، الباطنة ، العظام ، الأطفال ، القلب ، النساء والتوليد ، تنظيم الأسرة ، الجلدية" كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ، وقامت القافلة في خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 2282 مريض من أهالى القرية ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتم تحويل عدد 29 حالة التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية .

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية ، وأيضاً توعية لترشيد استهلاك المياه، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد جمال منسق القوافل العلاجية بالمديرية .