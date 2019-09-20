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شركة الغازات البترولية توضح سبب وفاة طالبة مركز طلخا حرقًا اثناء طهيها للطعام

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 08:53 ص
شركة الغازات البترولية توضح سبب وفاة طالبة مركز طلخا حرقًا اثناء طهيها للطعام جثة - ارشيفية
فريق المحافظات

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علقت شركة الغازات البترولية على ما نشره اليوم السابع تحت عنوان "طالبة تلقى حتفها حرقا بسبب تسريب الغاز أثناء طهيها للطعام فى الدقهلية" قائلة: يرجي التفضل بالإحاطة، أنه بفحص أسباب الحادثة بمعرفة المختصين بالشرطة من واقع الزيارة الميدانية، تبين أن سبب الحادث يرجع إلى قيام الطالبة نورا إبراهيم سلطان 15 سنة بإعداد الطعام، فاشتعلت بها نيران من البوتجاز مما أصابها بحروق.

وأوضحت الشركة فى ردها، أن الحروق التي أصابة الطالبة من الدرجة الثالثة بنسبة 80%  نتج عنها هبوط حاد بالدورة الدموية أدت إلى وفاتها، مشيرة إلى أنه قد تحرر محضر شرطة أدارى رقم 7683 لسنة 2019 إدارى مركز طلخا محافظة الدقهلية، وأنه لا علاقة لأسطوانة البوتجاز بهذا الحادث.

 

 


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