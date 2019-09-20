شرطة الرياض تعتقل مسلحين اقتحما مركز للتموينات بحى النظيم

وكالات

صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعى الذي يظهر به قيام شخصين مسلحين بآلات حادة، باقتحام مركز تموينات بحى النظيم، والاعتداء على عامل المركز وسلب مبالغ مالية، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية الجناة، وهم مواطن ووافد من الجنسية السورية بالعقد الثانى من العمر، والقبض عليهما، وباستجوابهما أقرا بارتكابهما الجريمة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأعلنت شرطة الرياض أنها تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.