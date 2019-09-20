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شاهد فرحة جماهير الأهلى بالمحلة بعد هدف آجاي فى شباك الزمالك فى السوبر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:53 م
شاهد فرحة جماهير الأهلى بالمحلة بعد هدف آجاي فى شباك الزمالك فى السوبر فرحة الجماهير
الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

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احتفل المئات من جماهير النادي الأهلى بمدينة المحلة بمحافظة الغربية، بالهدف الأول للمارد الأحمر فى شباك نادي الزمالك فى مباراة السوبر التي تجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالاسكندرية.
 
واعرب الجماهير المحتشدين على المقاهي والكافيات والأندية بمدينة المحلة عن فرحتهم بالهدف الأول للاهلى، فى المبارة الشيقة التي تجمع الفريقين.
 
ورفع المشجعين اعلام النادي الأهلى تعبيرا عن فرحتهم بالهدف الأول، وسط هتافات" العب يا اهلى"، الله حي التانى جاي".
 
وكان الآلاف من مشجعي النادي الأهلى والزمالك قد احتشدوا على المقاهي والكافيهات بمختلف مدن محافظة الغربية، لمتابعة مباراة قمة السوبر، واصطحب جماهير كلا الفريقين الاعلام  للاحتفال عقب احراز اي من الفريقين اهداف خلال المباراة، ومن المتحمل ان يخرج جماهير الفريق الفائز للشوارع عقب المباراة حال الفوز ببطولة السوبر.
 
 
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فرحة الجماهير

 


السوبر المصر

الاهلى

الزمالك

المحله

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