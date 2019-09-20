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شاهد.. الشرطة السعودية تقبض على 12 سورياً إثر مشاجرة جماعية بالرياض

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:45 م
شاهد.. الشرطة السعودية تقبض على 12 سورياً إثر مشاجرة جماعية بالرياض مشاجرة
كتب محمد جمال

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"صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمشاجرةٍ جماعية، باستخدام العصي، بين عدة أشخاص وذلك بأحد الشوارع العامة فى حى النسيم شرقى العاصمة الرياض، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض على أطرافها، ( 12 ) وافداً سورياً، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثانى والخامس، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم لوجود خلافاتٍ سابقةٍ فيما بينهم، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، حسبما ذكرت صحيفة الرياض السعودية.

وبين أن شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادى إلى سواء السبيل.

 


السعودية

الرياض

مشاجرة جماعية

سوريا

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