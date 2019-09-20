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سلطات دبى تشن حملة توعية لنشر قانون الجرائم الإلكترونية والحد منها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 08:58 م
سلطات دبى تشن حملة توعية لنشر قانون الجرائم الإلكترونية والحد منها الجرائم الالكترونية
كتب أحمد علوى

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تنظم النيابة العامة فى دبى بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، حملة توعوية قانونية، للتعريف بقانون الجرائم الإلكترونية، وكيفية الاستخدام الأمثل لمواقع الانترنت وكذلك وسائل التواصل الإجتماعى.

ووفقاً لموقع البيان الإماراتى فسوف يحضر الجلسات التوعوية الكثير من الأشخاص من مختلف شرائح المجتمع ، وتأتى تلك الخطوة انطلاقاً من دور النيابة العامة في التوعية المجتمعية باستخدام كل قنوات الاتصال والتواصل مع الجمهور لإيصال رسائل قانونية وتثقيفية تخدم الأفراد وتسهم في بناء مجتمع واعى وقادر على حماية نفسه ومحيطه من الجرائم.

ومن أهم المحاور التى تقوم عليها الحملة، هى التعريف بالجريمة الإلكترونية وبيان آثارها السلبية على المجتمع والأفراد، والجريمة التقليدية في مواجهة الجريمة الإلكترونية.

 


دبى

الجرائم الأليكترونية

النيابة فى دبى

اخبار العرب

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