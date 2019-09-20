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سقوط جزار بالغربية استولى على 40 ألف جنيه من سائق بدعوى تسفيره لإيطاليا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:04 م
سقوط جزار بالغربية استولى على 40 ألف جنيه من سائق بدعوى تسفيره لإيطاليا
الغربية – مصطفى عادل

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نجح العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، من ضبط جزار مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة، لقيامه بالنصب والاحتيال على سائق مقيم قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا، والاستيلاء على 40 ألف جنيه منه مقابل تسفيره لدولة إيطاليا.

 

كان قد تبلغ لرئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامه بمديرية أمن الغربية، من المواطن "مصطفى ا. م س" 49 سنة سائق ومقيم قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا، بقيام شخص يدعى "محمد ص ع ش" 48 سنة جزار ومقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالنصب والاحتيال عليه والحصول منه على مبلغ 40 ألف جنيه مقابل تسفيره إلى دولة إيطاليا وتوفير فرصة عمل له، إلا أن المتهم لم يلتزم بوعوده ورفض رد المبلغ لصاحبه.

 

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، وأكدت تحريات رئيس قسم مكافحة جرائم الاموال العامه قيام المتهم بالحصول على أموال المجنى عليه ورفضه رد المبالغ له على النحو الوارد بالبلاغ.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

 

تحرر عن ذلك المحضر 16118 لسنة 2019 جنح مركز السنطة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات، على أن يرعى التجديد له فى الميعاد.


مدير امن الغربية

نصب

السنطة

مباحث الاموال العامه

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