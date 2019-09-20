سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:28 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 20-9-2019

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:23 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 20-9-2019 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 20-9-2019، نحو 3.751 ريال سعودى بما يعادل  0.267 من الدولار الأمريكى.
 
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.
 
2019-09-20 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-09-19 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-09-18 1 دولار امريكى = 3.751 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-09-17 1 دولار أمريكى = 3.750 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-09-16 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-09-15 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-09-14 1 دولار أمريكى = 3.723 ريال سعودي
 
1 ريال سعودى = 0.269 دولار أمريكى
 
 

الريال السعودى

الدولار الامريكى

سعر الريال السعودى

العملات فى السعودية

اقتصاد السعودية

السعودية

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة