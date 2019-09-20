سبكتروفوبيا أو فوبيا المرايا.. تعرف على رهاب الخوف من النظر للمرآة

كتبت فاطمة خليل

"سبكتروفوبيا" أو الخوف من المرايا هو نوع من الرهاب المرضى والخوف الشديد من النظر فى المرآة أو حتى المرور بجوارها، وهو من الأمراض النفسية نادرة الحدوث، فى هذا التقرير نتعرف على أعراضه وعلاجه، وفقاً لموقع "very well mind".

معظم الناس الذين يعانون من هذا الخوف ليسوا خائفين بالفعل من المرآة نفسها لكن من الأفكار التى تأتى فى أذهانهم عن المرآة، فبعض الناس يخافون من رؤية انعكاس صورتهم فى المرايا ، والبعض الآخر يخاف من الكلمات المنعكسة، ولا يزال البعض الآخر يربط بين المرآة مع الأشياء المخيفة والخارقة للطبيعة.

ومن أعراض رهاب الخوف من المرآة سرعة ضربات القلب، القلق والتوتر الشديد، التعرق، ويمكن علاج هذا النوع من الرهاب إذا كان يؤثر على حياتك بالسلب بالعلاج المعرفى السلوكى عند طبيب نفسى أو الأدوية المهدئة.



الخوف من المرايات

ما هو الرهاب؟



الرهاب هو خوف بشكل مرضى وغير مناسب من كائن أو موقف لا يشكل خطراً حقيقياً يُذكر ولكنه يثير القلق للشخص المصاب به، ويختلف عن القلق العابر الذي يشعر به معظم الناس عند إلقاء خطاب أو إجراء اختبار، والرهاب طويل الأمد يسبب ردود فعل جسدية ونفسية شديدة، ويمكن أن يؤثر على قدرتك على العمل كما يؤثر على حياتك أيضاً.

وتوجد عدة أنواع من الرهاب، بعض الناس يخافون من الأماكن العالية والبعض الآخر غير قادر على تحمل بعض المواقف الاجتماعية والخوف من الثعابين أو المصاعد أو الطيران.

كل أنواع الرهاب ليست بحاجة إلى علاج، ولكن إذا كان الرهاب يؤثر على حياتك اليومية، فهناك العديد من العلاجات المتاحة التي يمكن أن تساعدك على التغلب على مخاوفك.



فوبيا المرايا والخوف من الأشباح

الخوف من المرايا وصورة الجسم



إذا كنت غير مرتاح لصورة جسمك، فقد تحاول تجنب رؤية نفسك في المرآة، وبعض الناس يرفضون التقاط صور فوتوغرافية أو الفيديو بسبب هذا النوع من الرهاب حيث يخافون من رؤية صورتهم ويحاولون تجنب هذا الأمر قدر المستطاع.

الخوف من الانعكاسات



قد يرتبط الخوف من المرايا بخوف أكثر عمومية من الانعكاسات أو الأسطح العاكسة الأخرى بخلاف المرايا مثل: الزجاج أو بعض أنواع النظارات الشمسية، حيث أن الانعكاسات بطبيعتها تشوه العناصر المنعكسة، مما يجعلها تبدو غير واقعية قليلاً، و بعض الناس يخافون بشكل خاص من الكتابة المنعكسة.



المرايات

مخاوف خارقة للطبيعة



لطالما ارتبطت المرايا بالخرافات والأساطير والحديث عن الجن، وهناك اعتقاد قديم ينص على أن المرآة تعكس روح الشخص أو قرينه وبالتالي، فإن كسر المرآة يكسر قطعة من الروح، مما يتسبب في سوء الحظ وكذلك تغطي العديد من الثقافات المرايا في منزل الشخص المتوفى حديثًا لتجنب حبس روح الشخص.

ورهاب المرآة المرتكز على الأشياء الخارقة للطبيعة يرتبط بمخاوف من الموت والأشباح والسحر.