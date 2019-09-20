سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:56 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم المعارضة الكندية يعد بإلغاء ضريبة الكربون ودعم قطاع الطاقة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:01 ص
زعيم المعارضة الكندية يعد بإلغاء ضريبة الكربون ودعم قطاع الطاقة زعيم المعارضة الكندى آندرو شير
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وعد زعيم المعارضة الكندى آندرو شير اليوم الخميس بإلغاء "ضريبة الكربون"، ودعم قطاع الطاقة الكندى وخفض الضرائب.
وخلال حملته اليوم في كالجاري في مقطعة ألبرتا - أحد معاقل حزب المحافظين - قال شير "سنقوم بإلغاء القانون. وسنبدأ عملية الحصول على ممر للطاقة في هذا البلد، بحيث يمكن أن تتدفق الطاقة الكندية الغربية إلى الأسواق الكندية الشرقية حتى يتسنى لنا مرة واحدة وإلى الأبد التخلص من واردات النفط الأجنبي وتصبح الطاقة مستقلة في هذا البلد."
وكانت الحكومة الليبرالية - برئاسة جاستن ترودو - فرضت ضريبة كربون على المقاطعات الكندية التي لم تضع خطة خاصة بها لخفض الانبعاثات الملوثة، وأكد الاتحاد الكندي للمستهلكين أن الضريبة الجديدة ستؤدي الى زيادة في حجم إنفاق الأسر.
وسعت الحكومة إلى وضع هدف خفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بكندا في عام 2030 بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ في 2015، مقارنة بعام 2005.
وأدى هذا القرار إلى فرض الحكومة تسعيرة على الكربون قيمتها عشرة دولارات للطن الواحد، وذلك بدءا من 2018، على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 50 دولارا للطن عام 2023.


آندرو شير

كندا

زعيم المعارضة الكندية

ضريبة الكربون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

فيديو.. أكرم حسنى يفتح خزائن أسراره لـ"ست الحسن": أحضر لمفاجأة مع أحمد فهمى

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

تعرف على أولويات التنمية البشرية والاقتصادية والاستثمارات فى موازنة الدولة

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

غرناطة ضد برشلونة.. شباك منافس البارسا الضحية المفضلة لسواريز

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

خصومات 60% للطلبة.. هيئة النقل العام تعلن قيمة الاشتراكات الجديدة

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يصدر بيانا يوضح فيه أسباب إعتذاره عن تدريب منتخب مصر

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة