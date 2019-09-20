زعيم المعارضة الكندية يعد بإلغاء ضريبة الكربون ودعم قطاع الطاقة

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وعد زعيم المعارضة الكندى آندرو شير اليوم الخميس بإلغاء "ضريبة الكربون"، ودعم قطاع الطاقة الكندى وخفض الضرائب.

وخلال حملته اليوم في كالجاري في مقطعة ألبرتا - أحد معاقل حزب المحافظين - قال شير "سنقوم بإلغاء القانون. وسنبدأ عملية الحصول على ممر للطاقة في هذا البلد، بحيث يمكن أن تتدفق الطاقة الكندية الغربية إلى الأسواق الكندية الشرقية حتى يتسنى لنا مرة واحدة وإلى الأبد التخلص من واردات النفط الأجنبي وتصبح الطاقة مستقلة في هذا البلد."

وكانت الحكومة الليبرالية - برئاسة جاستن ترودو - فرضت ضريبة كربون على المقاطعات الكندية التي لم تضع خطة خاصة بها لخفض الانبعاثات الملوثة، وأكد الاتحاد الكندي للمستهلكين أن الضريبة الجديدة ستؤدي الى زيادة في حجم إنفاق الأسر.

وسعت الحكومة إلى وضع هدف خفض ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30% بكندا في عام 2030 بعد توقيع اتفاقية باريس للمناخ في 2015، مقارنة بعام 2005.

وأدى هذا القرار إلى فرض الحكومة تسعيرة على الكربون قيمتها عشرة دولارات للطن الواحد، وذلك بدءا من 2018، على أن ترتفع تدريجيا لتصل إلى 50 دولارا للطن عام 2023.