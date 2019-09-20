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روسيا تفتح تحقيقا فى مهاجمة صيادون من كوريا الشمالية لقوات من حرس الحدود

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:12 م
روسيا تفتح تحقيقا فى مهاجمة صيادون من كوريا الشمالية لقوات من حرس الحدود مركب - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلن ممثل من دائرة التحقيق فى النقل التابعة للجنة التحقيق الروسية، أن المحققين الروس أجروا استجوابا لكل حراس الحدود الروس المتضررين جراء هجوم صيادى السمك من كوريا الشمالية.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، قال ممثل دائرة الحريق، أن المتضررون يتلقون العلاج فى مستشفيات مدينة فلاديفوستوك، وحالتهم الصحية مستقرة حاليا، فيما أجرى المحققون من دائرة التحقيق استجوابا لكل العسكريين المشاركين فى عملية تفتيش واحتجاز السفينتين الكوريتين الشماليتين.

وأصيب 4 عسكريون من دائرة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالى الروسى فى إقليم بريمورسك، الثلاثاء الماضى، بجروح مختلفة جراء هجوم شنه عليهم طاقم سفينتين كوريتين شماليتين فى بحر اليابان.

من جانبه، قال مركز الاتصالات لجهاز الأمن الفدرالى الروسى، إن قوات حرس الحدود عثروا فى منطقة كيتو ياماتو "بحر اليابان، المنطقة الاقتصادية الاستثنائية لروسيا" على سفينتين و11 قاربا صغيرا كانت تقوم بصيد السمك بشكل غير شرعى.

وجرى فيما بعد فتح قضية جنائية فى هذا الاعتداء، كما تم احتجاز السفينتين والقوارب، بالإضافة 161 مواطنا كوريا شماليا، ويوجد بين المواطنين الأجانب جرحى تلقوا العلاج اللازم.

 


روسيا

كوريا الشمالية

حرس الحدود

حرس الحدود الروسى

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بحر اليابان

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