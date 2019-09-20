روسيا تعتزم بناء 22 سفينة وغواصة حربية بحلول 2020

كتب أحمد علوى

تعتزم روسيا بناء 22 سفينة وغواصة حربية بحلول عام 2020، وفقاً لما أعلنه قطاع الصناعات الحربية.

وأشارت وكالة تاس الروسية، أن السفن التى ستقوم روسيا ببنائها تشمل السفن والزوارق الحربية والغواصات النووية وغواصات الديزل الكهربائية ومختلف السفن المساعدة للبحرية الروسية.

ومن المقرر ان تضم السفن المنتظر بنائها العام المقبل ، حاملتي مروحيات أخذ مصنع "زاليف" للسفن في القرم المهمة على عاتقه بحيث تتسع كل منهما لحوالي 10 مروحيات من مختلف الأنواع والمهام.

وقال مصدر آخر إن قائمة السفن المزمع بناؤها عام 2020 تضم حاملتي المروحيات اللتين تبنى مصنع "زاليف" للسفن في القرم مهمة بنائهما، وستكون قادرة على استيعاب 10 مروحيات من مختلف الأنواع والمهام.