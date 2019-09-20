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رمادى يطالب بمساعدته لإجراء عملية فى عينه ووظيفه تعينه على الحياة ببنى سويف

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:45 م
رمادى يطالب بمساعدته لإجراء عملية فى عينه ووظيفه تعينه على الحياة ببنى سويف رمادى محمد عطية مع محرر اليوم السابع
بنى سويف - أيمن لطفى

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"أعانى من صعوبة فى الرؤية منذ الطفولة، ونصحنى الأطباء بضرورة إجراء عملية جراحية فى عصب العين اليسرى، وعلاج الأخرى، وأطالب بتوفير فرصة عمل للإنفاق على زوجتى، وتوفير متطلبات الحياة اليومية" .. هذا ما أكده رمادى محمد عطية 29 سنة، عامل مقيم بقرية أبوصير مركز الواسطى شمال بنى سويف لـ "اليوم السابع".

رمادى محمد عطية
رمادى محمد عطية

 

وقال رمادى محمد عطية: ولدت فى منزل أسرة تضم 6 من الأشقاء،   وبعد مرور أربعة أعوام اكتشف والدى معاناتى من صعوبة فى الرؤية وضعف بالنظر، فعرضنى على طبيب رمد بالمستشفى المركزى، وبعد الفحص تبين وجود ضعف بالعين اليسرى ونصح الطبيب بعمل نظارة للحفاظ على مستوى الإبصار.

أضاف: منذ إلتحاقى بالصف الأول الإبتدائى، مرورًا بمراحل التعليم الأخرى، وحتى حصولى على دبلوم ثانوى تجارى، إعتمدت على العين اليمنى فى رؤية الأشياء ومذاكرة المواد الدراسية، وبمرور السنوات ظهر "حول"، وإحمرار كثيف بالعين اليسرى، فضلا عن ضعف فى إبصار العين اليمنى .

 

وتابع رمادى محمد عطية: منذ حصولى على مؤهلى المتوسط، لم تتاح لى فرصة الإلتحاق بوظيفة، ولم أجد حلا سوى العمل باليومية سواء فى الزراعات أو البناء، رغم أننى عندما أبذل مجهودا يزداد الإحمرار بالعين اليسرى ولا أشعر بارتياح سوى بإستخدام نوع من قطرة العين غالية الثمن، والتى يصعب الحصول عليها نظرًا لإختفاءها من الصيدليات لفترات طويلة.

 

ويواصل رمادى محمد عطية حديثه قائلاً: تزوجت إحدى فتيات القرية منذ  أكثر من عامين، وأقمت بمنزل والدى، ونظرا لضعف الإمكانيات المادية، وعدم وجود دخل ثابت للإنفاق منه على احتياجاتى الأسرية، بدأت فى إعداد الأوراق اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة من التضامن الاجتماعى، ومنها شهادة الإعاقة التى تتضمن تقريرا طبيا يحتوى وصفا لحالة عينىّ، ثم قدمت الملف كاملا إلى الوحدة الاجتماعية بالقرية، ولم أتمكن من إستخراج فيزا صرف المعاش حتى الآن وكلما سألت مسئولى الوحدة يكون الرد: "مازلنا نفحص حالتك".

 

 أضاف رمادى محمد عطية قائلا: مازلت أعانى من "حول" وإلتهابات حادة وإحمرار بالعين اليسرى، علاوة على ضعف بالعين اليمنى حسب تقرير الأطباء، والذين نصحونى بضرورة إجراء عملية جراحية فى عصب العين اليسرى لعلاج "الحول"، وكذلك علاج الأخرى، حتى أستطيع الرؤية، بالاضافة إلى احتياجى إلى فرصة عمل للانفاق على زوجتى وتوفير متطلبات الحياة اليومية .

 

للتواصل مع الحالة : 01095802055 - 01283108199


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