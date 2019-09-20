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رئيس هيئة الانتخابات بتونس قلق من مسألة عدم تكافؤ الفرص فى الجولة الثانية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 08:44 م
رئيس هيئة الانتخابات بتونس قلق من مسألة عدم تكافؤ الفرص فى الجولة الثانية المتأهلين للدور الثانى من انتخابات الرئاسة التونسية
تونس أ ش أ

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أعرب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات التونسية نبيل بفون، عن قلقه من مسألة عدم تكافؤ الفرص فى الحملة الانتخابية بين المرشحين للجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المبكرة خاصة وأن أحدهما قابع فى السجن.

وأكد نبيل بفون - فى تصريح إذاعى اليوم الجمعة  - أنه فى انتظار استجابة القضاء بعد طلب الإذن منه بتمكين المرشح نبيل القروى من فرصة لإجراء حملته الإنتخابية أسوة بمنافسه فى الجولة الثانية المرشح قيس سعيد.

يشار إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جرت فى 15 سبتمبر الجاري، وأسفرت عن فوز كل من قيس سعيد ونبيل القروي، ومن المقرر إجراء جولة الإعادة فى موعد أقصاه 13 أكتوبر المقبل .

 


رئيس هيئة الانتخابات التونسية

تونس

انتخابات تونس

الجولة الرئاسية الثانية بتونس

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