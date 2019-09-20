رئيس مدينة "البياضية" بالأقصر يطالب الأهالى سرعة إنهاء إجراءات مخالفات البناء

الأقصر – أحمد مرعى

ناشد محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، كافة المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين مخالفات البناء بقرى ونجوع المدينة سرعة التقدم بطلبات التصالح واستيفاء كافة أوراقهم، وذلك بهدف الانتهاء من تقنين أوضاعهم خلال 6 شهور حتى لا يتم تطبيق إزالة التعديات عليهم، وذلك بالإشارة إلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية الصادره بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم (1631) لسنه 2019 الصادره بتاريخ 8/7/2019.

وقال رئيس مدينة البياضية لـ"اليوم السابع"، أن رجال المدينة واصلوا من حملات النظافة والتجميل للمدينة لخدمة المواطنين، وذلك فى ضوء توجيهات وإهتمام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة الإرتقاء بمستوى النظافة والوصول لأعلى مستوياتها، حيث تم رفع مؤخراً خلال الحملات حوالى 19 طن قمامة ومخلفات وأتربة من شوارع المدينة ويجرى مواصلة الحملات يومياً.

وأضاف محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، أن إدارة التجميل والنظافة قامت بإعداد حملة نظافة مكبرة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تم خلالها دخول قرية البغدادى بإستخدام المعدات الثقيلة، حيث تمت أعمال النظافة من منطقة البغدادى حتى منطقة الساحة الرضوانية بحواريها عن طريق عمال مجلس قروى البغدادي، كما تم تنظيف طريق مزلقان الساحة الرضوانية حتى نهايه طريق الساحة، عن طريق عمال مجلس قروى الروافعة وطريق رأس الجسر الشرقى عن طريق عمال مركز ومدينه البياضيه، وطريق الشادر من المصرف الغربى حتى مستشفى عبدالعزيز عن طريق عمال مجلس قروى الحبيل، موضحاً أن تلك الحملات تمت بإستخدام المعدات الثقيلة ونجحت فى تمهيد طريق المصرف وطريق الترعة الواطية وتم التركيز على مداخل المدارس، وقامت مجموعة من عمال المركز قسم الجناين بقص وتهذيب الأشجار داخل مدرسة الشهيد سيد زكريا بالبغدادى وتم رفع مخلفات ناتج قص الأشجار حيث أسفرت الحمله عن رفع 14 طن مخلفات قمامه وتم رفع 5 طن أتربة من الشوارع.

وفى مدينة الأقصر أعلنت هدية ثابت مساعد رئيس المدينة لشئون النظافة والتجميل، أنه تمت مواصلة أعمال حملات النظافة لرفع المخلفات بمدينة الأقصر، بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة على مدار الـ24 ساعة الماضية، موضحةً أنه بلغت كمية المخلفات التى تم رفعها حوالى 5 طن بالمنطقة الواقعة خلف طريق الكباش، بدءاً من كنيسة السيدة العذراء وصولاً حتى كوبرى طريق الكباش بمنطقة أبو الجود خلف مدرسة السلام، وذلك بإستخدام المعدات وسيارات النقل التابعة لمجلس مدينة الأقصر للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر.

رفع وإزالة 24 طن مخلفات صلبة وقمامة في 24 ساعة في حملات بالأقصر والبياضية



رفع وإزالة 24 طن مخلفات صلبة وقمامة في 24 ساعة في حملات بالأقصر والبياضية