رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك: زلزال شرق القاهرة هزة أرضية سطحية ولا خسائر

كتب محمود راغب

أكد الدكتور أحمد بدوى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الزلزال الذى شعر به سكان عدة مناطق بالقاهرة هزة أرضية سطحية شدتها 2.7 ريختر.

وطمأن رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الهزة الأرضية لم يترتب عليها أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن .

وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن الهزة الأرضية سجلتها الشبكة القومية للزلازل على بعد 13 كيلو متر جنوب شرق القاهرة ، وشعر بها سكان المعادى وزهراء المعادى وحلوان والمدن الجديدة.