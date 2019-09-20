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رئيس جامعة المنصورة للطلاب: تحلو بروح العلم والعطاء والتفوق والمشاركة بالأنشطة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:12 م
رئيس جامعة المنصورة للطلاب: تحلو بروح العلم والعطاء والتفوق والمشاركة بالأنشطة أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب

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تقدم أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، بالتهنئة لجميع منسوبى جامعة المنصورة بمناسبة العام الجامعى الجديد، ورحب بالطلاب الجدد المقبولين بالعام الجامعى الجديد متمنيا لهم عاما دراسيا ناجحا، وطالب أبناءه الطلاب بأن يتحلوا بروح العلم والعطاء والتفوق كما دعا الطلاب بالمشاركة فى الأنشطة الطلابية المختلفة (العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية ).

 

جدير بالذكر أن جامعة المنصورة تستقبل هذا العام نحو 150 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها فى العام الجامعى الجديد.

 

وأوضح عبد الباسط، أن كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمية فى العام الجامعى الجديد، والتى تشمل أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحى والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الارشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعى مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الافراد والسيارات للحرم الجامعى ومنظومة الكاميرات على استعداد لبدء المارثون الجامعى السبت القادم .

 

وأكد على انتظام اجراءات الكشف الطبى للطالب بكل هدوء ونجاح، وانتهاء توزيع وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطالب على الاقسام والشعب الدراسية، وجارى الانتهاء من أعمال القيد والتسجيل للطالب الجدد بشئون الطلاب بالكليات، وتوفير عناصر الجودة التى تتطلبها العملية التعليمية وانتظامها من اليوم الاول، واستخراج الكارنيهات من اليوم الاول للدراسة، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات، كذلك انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الاول للدراسة وتعريفهم بنظام الدراسة،وذلك بمشاركة الطالب القدامى .

وأوضح أن المدن الجامعية جاهزة على أفضل وجه حيث تم تجديد وتأهيل مبانى المدن الجامعية، والمطاعم وامدادها بأجهزة ومعدات جديدة.

وأكد أنه تم وضع خطة شاملة للانشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة فى تلك الانشطة بين الطالب، وتفعيل خطة الموسم الثقافى بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافى والفنى على مستوى الجامعة والذى سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والادباء، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقى بالذوق العام .

 

 


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طلاب جامعة المنصورة

العام الدراسى الجديد

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