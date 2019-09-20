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دار الإفتاء: تعاليم الدين تحث الإنسان على حب الوطن

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 09:25 ص
دار الإفتاء: تعاليم الدين تحث الإنسان على حب الوطن دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت دار الإفتاء المصرية أهمية الحب والولاء والانتماء للوطن، مشيرة إلى أن تعاليم الدين الإسلامى تحث الإنسان على حب الوطن وأرضه.

وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تعاليم ديننا الإسلامى الحنيف تحث الإنسان على حب الوطن؛ وخير دليل على ذلك ما صح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف يُخاطب مكة المكرمة مودعًا لها، وهى موطنه الذى أُخرج منه: "مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ، وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمِى أَخْرَجُونِى مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ" سنن الترمذى.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد نشرت فيديو موشن عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعنوان "نعمة الوطن"، قالت فيه: "إن نعمة الوطن من أكبر النعم على الإنسان بعد نعمة الإيمان فالوطن حصن الدين ووعاؤه ومكان ولادة الإنسان ونشأته وملاذه الآمن ومحل عيشه وحفظ كرامته وصيانة عرضه وسلامة جسده".

وأضافت دار الإفتاء، خلال الفيديو: "الوطن يمثل للإنسان كل معنى جميل وقدر من الله سبحانه على مصر بأن جعلها بلدا آمنا طيبا فقال فى كتابه الكريم "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ"، وقوات مصر كانت على مدار تاريخها قوة للأمة الإسلامية والعربية وخدمة للرسالة السماوية وبمصر الأزهر الشريف حصن الشريعة ومعقل العلم ومصنع العلماء.. والمحافظة على كيان الوطن ليست مهمة قاصرة على الحكام وإنما هى واجبة على كل فرد من أفراد الشعب تنفيذا لأوامر الدين وتحقيقا لفريضة الانتماء الوطنى واستجابة لمشاعر الصدق والوفاء والولاء للأوطان فلا يتهاون الإنسان بأى عمل مهما كان بسيطا طالما أنه يصب فى خدمة الوطن وتحقيق مصلحته، كلنا يدا واحدة وطريق واحد ورؤية مشتركة فى سبيل وطننا.. حفظ الله مصرنا الغالية".


دار الافتاء

الافتاء

حب الوطن

الانتماء للوطن

ارض الوطن

الدفاع عن الوطن

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