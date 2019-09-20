خفر السواحل الليبى ينقذ 500 شخص من على متن 6 قوارب

قال خفر السواحل الليبى إنه أنقذ 493 مهاجرا من على متن 6 قوارب مطاطية خلال 6 عمليات فى أسبوع وذلك فى مناطق تقع إلى شمال شرق وشمال غرب طرابلس.
والمهاجرون وبينهم 28 امرأة وخمسة أطفال من دول أفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية.
مشاركة
قال خفر السواحل الليبى إنه أنقذ 493 مهاجرا من على متن 6 قوارب مطاطية خلال 6 عمليات فى أسبوع وذلك فى مناطق تقع إلى شمال شرق وشمال غرب طرابلس.
والمهاجرون وبينهم 28 امرأة وخمسة أطفال من دول أفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة