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خفر السواحل الليبى ينقذ 500 شخص من على متن 6 قوارب

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:28 ص
خفر السواحل الليبى ينقذ 500 شخص من على متن 6 قوارب خفر السواحل الليبى
رويترز

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قال خفر السواحل الليبى إنه أنقذ 493 مهاجرا من على متن 6 قوارب مطاطية خلال 6 عمليات فى أسبوع وذلك فى مناطق تقع إلى شمال شرق وشمال غرب طرابلس.

والمهاجرون وبينهم 28 امرأة وخمسة أطفال من دول أفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية. 


ليبيا

خفر السواحل الليبى

طرابلس

مهاجرين

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