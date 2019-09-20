خفر السواحل الليبى ينقذ 500 شخص من على متن 6 قوارب

رويترز

قال خفر السواحل الليبى إنه أنقذ 493 مهاجرا من على متن 6 قوارب مطاطية خلال 6 عمليات فى أسبوع وذلك فى مناطق تقع إلى شمال شرق وشمال غرب طرابلس.

والمهاجرون وبينهم 28 امرأة وخمسة أطفال من دول أفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية.