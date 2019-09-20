خطة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء وحرق قش الأرز بالدقهلية ..تعرف عليها

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أنه تم وضع خطة لمواجهة فصل الشتاء علي عدد من المحاور، مؤكدا أنه تم وضع خطة ينفذها السكرتير العام للمحافظة، ومدير الحماية المدنية، ووكيل إدارة المرور، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمواجهة الامطار في فصل الشتاء بالإضافة الي جهاز شئون البيئة.

كما استعراض المحافظة خلال تصريحات لـ" اليوم السابع" تفاصيل خطة المحافظة والاستعدادات لمواجهة الأمطار الغزيرة حال حدوثها خلال فصل الشتاء، وذلك عن طريق تطهير بلاعات صرف مياه الأمطار على مستوى المحافظة وإجراء عمليات الصيانة اللازمة لها، ومتابعة جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة للعمل أثناء الأمطار أو السيول.

وأشار شاوربيم إلى تنبيه على قطاع الورشة الصناعية بمواصلة تطهير بلاعات تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات منها، والتأكد من رفع كفاءة كافة بلاعات صرف الأمطار المتواجدة بنطاق الأحياء بعد تطهيرها ورفع المخلفات منها بالتجربة العملية بواسطة ضخ مياه نافورى للتأكد من سلامتها وقدرتها على تصريف مياه الأمطار .

ولفت إلى استعدادات المحافظة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء مبكرا عن طريق تكليف جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتكثيف أعمال الرصد والقياسات البيئية لنوعية الهواء والمياه، للتأكد من عدم وجود أي زيادات في نسب التلوث.

كما أكد أن أعمال جهاز شئون البيئة تتمثل في تحليل عينات ماء وهواء، ورصد العينات المطابقة و المخالفة، فضلا عن التفتيش على مكامير فحم، والفواخير، ومصانع الطوب، والتفتيش علي المنشآت الصناعية، وذلك لتقييم التأثر البيئي و لمتابعة الالتزام بالاشتراطات البيئية و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشات المخالفة طبقاً للقانون.

وأشار شاروبيم إلى أنه تم عقد اجتماع مع متعهدي مواقع جمع قش الأرز بالدقهلية، في الإدارة الزراعية بميت سويد، في إطار تكثيف الجهود والحملات البيئية استعدادا لموسم جمع قش الأرز.

فيما تم عرض آلية العمل ببروتوكول تجميع قش الأرز والتأكيد على مهمات الحماية المدنية بالمواقع والاشتراطات الواجبة لعملية الجمع، وتكثيف الجهود لعدم حدوث حالات حرق وتعظيم الاستفادة من المتبقات الزراعية.

وقام فرع البيئة لشرق الدلتا بتنفيذ عدد من حملات التوعية البيئية ولقاءات مع المزارعين بالعزب والنجوع، حيث تم تنفيذ حملة توعية بيئية بعزبة أبو العينين - ميت غمر، وتم الحديث المفصل مع المزارعين عن طرق الاستفادة من قش الأرز وأضرار الحرق المكشوف، وجهود وزارة البيئة للحد من تلوث الهواء.

وطالب المحافظ الجميع بالالتزام، بالتعليمات ومنع حريق قش الارز هذا العام و شدد على ضرورة الالتزام بخطة المحافظة لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء وكافة مسببات التلوث ،و حسن إدارة المخلفات الزراعية والسيطرة على الحرق المكشوف بالمقالب العمومية والعشوائية. مؤكدا أن القش اصبح يدر عائدا على الفلاحين وهو ما يساعد على الاستفادة منه.

وأشار إلى أن المحافظة تقوم من خلال الأجهزة المعنية في تنفيذ الخطة الشاملة للتصدي لكافة أسباب ملوثات البيئة ومنها إنشاء غرفة عمليات لإدارة الأزمة ومتابعة ارتكاب أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.