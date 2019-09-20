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خالد بن سلمان: طهران تنظر لمؤيديها كأدوات لتحقيق أطماعها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:25 م
خالد بن سلمان: طهران تنظر لمؤيديها كأدوات لتحقيق أطماعها الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودى
الرياض /أ ش أ/

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قال نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، إن نظام طهران يدعى أنه يحمى المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين لحماية بقائه وأمنه.

وأوضح خالد بن سلمان فى تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة العربية الاخبارية اليوم الجمعة - "تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقى المسؤولية على غيره، بأى حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".

وأضاف نائب وزير الدفاع السعودى على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعى أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد فى وقت سابق اليوم أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامى يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن المنطقة، وقال إن السعودية ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها بعد استكمال التحقيقات.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على البنك المركزى الإيراني، دون أن يقدم أى تفاصيل أخرى.

ورد ترمب فى تصريحات للصحفيين فى البيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران حيث قال: "إن الولايات المتحدة دائما مستعدة".

 


خالد بن سلمان

طهران

ايران

السعودية

أرامكو

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