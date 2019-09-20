حبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة فى السلام 4 أيام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام بحبس 3 متهمين لترويج مخدر الحشيش والاستروكس بمنطقة النهضة فى السلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "وائل.ع" و"عمرو.ح" و"ممدوح. ع" عاطلين، واعترف المتهمون أمام النيابة بترويجهم للمواد المخدرة وبيعها بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بغرض التربح والكسب غير المشروع منها وأقروا بحوزتهم لـ"60 كيس استروكس، 33 قطعة حشيش، و2300 جنيه"، متحصلات تجارتهم وهواتف محمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وردت معلومات لقسم شرطة السلام ثان تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة، وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس والحشيش، وبسؤالهم اعترفوا بترويجهم للمواد المخدرة وحيازتهم للمبلغ مالى من متحصلات تجارتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.