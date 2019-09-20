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حبس عنصر إجرامى لترويجه المخدرات بكفور نجم فى الشرقية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:36 ص
حبس عنصر إجرامى لترويجه المخدرات بكفور نجم فى الشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة الإبراهيمية بالشرقية، برئاسة عصام أيمن، مدير النيابة، حبس عنصر إجرامى شهرته "أحمد ابن صباح"، ويعد من العناصر المعروف عنها ترويج المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا قيام مأمورية مكبرة من البحث الجنائي، قادها العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث الإبراهيمية، وشارك فيها الرائد أحمد غالب، رئيس مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، ومعاونه النقيب عبد الرحمن الظواهرى، من ضبط "أحمد ح أ" شهرته أحمد ابن صباح، مقيم كفور نجم، وله كارت معلومات، وسبق اتهامه فى 12 قضية اتجار مخدرات وسلاح وضرب، وضبط بحوزته 49 كيس من مخدر البانجو بإجمالى 6 كيلو بانجو، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية إتجار فى المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

 


الشرقيه

بانجو

امن الشرقية

مخدرات

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