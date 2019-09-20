حبس عاطل لحيازته كيلو حشيش قبل ترويجه فى المرج 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطل " مسجل خطر "، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة " كيلو حشيش "، مخدر قبل ترويجه فى المرج.

تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث العاصمة، إخطاراً مفادة ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من الفودو المخدر وزنت 1,260 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.