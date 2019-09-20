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حبس ربة منزل نصبت على المواطنين بزعم إنشاء جمعية بأرباح شهرية بالقناطر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:53 م
حبس ربة منزل نصبت على المواطنين بزعم إنشاء جمعية بأرباح شهرية بالقناطر اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية
القليوبية فريق المحافظات

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أمر هيثم خضر رئيس نيابة القناطر الخيرية حبس  ربة منزل 4 ايام على ذمة التحقيقات لإتهامها بالنصب على المواطنين والإستيلاء على اموالهم بحجة إنشاء جمعية مقابل أرباح شهرية.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث مركز القناطر بورود بلاغات فى المحضر رقم 9278 إدارى مركز القناطر من سماح ع ع ربة منزل وآية ع ع ربة منزل وآخرين وجميعهم مقيمين أبو الغيط دائرة المركز   بتضررهم من أحدى السيدات وتدعى دلال و ن وشهرتها " بوسى " لقيامها بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية على سبيل إنشاء جمعية ومشاركة كل منهم بنسبة أسهم مختلفة القيمة تتراوح ما بين 5000 جنيه و 10000 جنيه لكل فرد مقابل تحصلهم على أرباح شهرية غير محددة القيمة .

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المشكو فى حقها بمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة ورددت مضمون ما جاء بأقوال الشاكيات .

تحرر محضر بالواقعة وأحيلت المتهمة إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.


امن القليوبية

نصب

مديرية امن القليوبية

القناطر الخيرية

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