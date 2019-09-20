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حالة الطقس اليوم الجمعة 20/9/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 20/9/2019 فى مصر والدول العربية طقس
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الجمعة ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
 
 
 حالة الطقس اليوم فى مصر
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين.
ويكون الطقس مُعتدلاً فوق المرتفعات الجبلية، يميل للحرارة مع ساعات ما بعد الظهر والعصر، ويبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
وتظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً. 
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. 
وفي خليج العقبة: 
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم). -
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يكون الطقس لطيفاً ورطباً بوجه عام، يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة.
وتظهر كميات من السحب المنخفضة فوق أجزاء مختلفة من المملكة.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى مُعتدلة السرعة.
 
الطقس فى فلسطين 
 
يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود الأجواء صيفية معتدلة نهاراً ، ويسود طقس معتدل في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر بشكل عام ويكون مائلاً للبرودة قليلاً في القمم الجبلية .
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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