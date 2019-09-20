جماهير الأهلي بالأقصر تحتفل بالأهداف الثلاثة علي طريقة مؤمن زكريا

الأقصر – أحمد مرعى

احتفل جماهير النادي الأهلي بمحافظة الأقصر، خلال الأهداف الثلاثة التي احرزها كل من جونيور أجايي وحسين الشحات في شباك النادي الزمالك ضمن مباراة كأس السوبر المصري المقام في استاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية،وذلك علي طريقة لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا الذي يتلقي العلاج حالياً في ألمانيا، بهدف تقديم المؤازرة والدعم له خلال رحلته العلاجية.

وكانت قد شهدت المقاهي الشعبية والكافيهات المختلفة والأندية الرياضية ومراكز الشباب بمدن وقري محافظة الأقصر، في الساعات الأخيرة تجهيزات علي قدم وساق لإستقبال الجمهور قبيل إنطلاق مباراة السوبر المصري بين نادي الزمالك والنادي الأهلي، والذي يقام في إستاد برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وكان قد إحتشد عدد من جماهير الزمالك منذ قليل، خارج ملعب برج العرب أمام أتوبيس الفريق الأبيض، للهتاف للاعبين والجهاز الفنى دعمًا لهم قبل دخول ستاد مواجهة الأهلى، فى قمة السوبر المصرى، فى المباراة التى إنطلقت فى السابعة من مساء اليوم الجمعة، وسط حضور 10 آلاف مُشجع، حيث يخوض الأحمر المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى 2017 / 2018 فى المقابل يلعب الأبيض بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم، حيث يسعى كلا القطبين للتتويج بالبطولة لإسعاد جماهيره قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.