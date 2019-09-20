جامعة الأقصر تعلن التيسير على المتقدمين للدبلومة التربوية بالمحافظة.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوى شحات رئيس الجامعة، أنه بعد مخاطبة المسئولين عن كلية التربية وكلية التربية النوعية بقنا، تيسيراً على المتقدمين للدبلومة التربوية بالأقصر، تقرر أن يقبل قسم التربية الخاصة بالدبلوم الخاص الحاصلين على الدبلوم المهنى أياً كان القسم فيها بشرط الحصول على جيد، وكذلك خريجى كلية التربية النوعية الحاصلين على الدبلوم المهنية بتقدير جيد فأعلى يحق لهم الالتحاق بالدبلوم الخاص ما عدا قسم المناهج وطرق التدريس.

وفى نفس السياق تواصل كلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر، مهمتها فى تلقى التقديم لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير – دكتوراه) "إرشاد سياحي، دراسات سياحية، دراسات فندقية"، بمقر الكلية بمدينة طيبة الجديدة، حيث تقول الدكتورة صابرين جابر عميدة الكلية، إلى أن الدراسات العليا بالكلية تقدم إليها العديد من الباحثين المهتمين بدراسة علوم الآثار والتراث والسياحة والضيافة، موضحةً أن موقع الكلية داخل محافظة الاقصر أتاح للباحثين مواصلة الدراسات العليا، وذلك فى إطار حرص الجامعة على دعم البحث العلمى إيماناً بالدور الهام الذى يلعبه فى النهوض بالمجتمع.

وكان وافق مجلس جامعة الأقصر على فتح باب الدراسات العليا التربوية بالأقصر، وذلك لتخفيف العبء عن أبناء المحافظة الراغبين فى استكمال دراستهم العليا بمختلف الدبلومات التربوية، والتى أصبحت متطلباً أساسياً لمزوالة مهنة التدريس، حيث تقرر بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ممثلة بكلية التربية بالغردقة أنه يتم فتح باب التقديم للدبلومات (العامة والمهنية والخاصة)، وذلك ابتداء من أول سبتمبر الجارى حتى العاشر من أكتوبر بمقر كلية الحاسبات بالعوامية، ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى لتعاونه وتقديمه كل التسهيلات من أجل راحة أبناء الأقصر.