تونس: إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية وضبط 75 شخصا

تونس أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية بصورة غير مشروعة فى 3 ولايات، وإلقاء القبض على 75 شخصا بينهم 34 إفريقيا.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم الجمعة - "أن المعتقلين كانوا بصدد اجتياز الحدود بصورة غير مشروعة انطلاقا من سواحل القراطن معتمدية قرقنة من ولاية صفاقس، والشابة من ولاية المهدية، والحسيان معتمدية قلعة الأندلس من ولاية بنزرت".

وأضاف البيان أن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما، مشيرا إلى أنه بمراجعة النيابة العامة، أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.